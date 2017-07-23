Fenerbahçe’de Lucas Lima harekatı !

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli mevkiler orta saha ve forvet. Gündemde orta saha için Santos'tan Lucas Lima var.

Başkan Aziz Yıldırım'ın Lima transferinin bitirilmesi için tüm şartların zorlanması talimatını verdiği belirtiliyor.

Transferdeki en büyük engel, 27 yaşındaki 10 numaranın bonservisinin 3 ayrı elde olması: Yüzde 80'i Doyen Sports Menajerlik'te, yüzde 20'si kendi menajeri ve kulübünde.

ARA TRANSFERDE GELEBİLİR

Sarı lacivertliler, Doyen Sports Menajerlik'e bir sonraki satıştan pay vermeyi planlıyor. Santos, Brezilya Ligi devamettiği için Lima'yı bırakmak istemiyor.

Yüzde 20'lik kulüp payı aralık ayında olmayacağı için Lima'nın ara transferde gelmesi de gündemde.