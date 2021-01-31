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  4. 31 Ocak 2021 13:24

Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Derbide oynayamayacak

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Pelkas'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalarak Galatasaray derbisini kaçıracağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Derbide oynayamayacak
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Fenerbahçe, arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı.

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle Galatasaray ile 6 Şubat'ta oynanacak olan derbi maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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