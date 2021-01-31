Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Derbide oynayamayacak

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Fenerbahçe, arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı.
27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle Galatasaray ile 6 Şubat'ta oynanacak olan derbi maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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