Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz, ikinci yarı oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.

DHA