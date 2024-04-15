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Fenerbahçe'de sakatlıkların son durumu belli oldu

Fenerbahçe'de sakatlıkların son durumu belli oldu
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Olympiakos maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Djiku, King ve Cengiz idmanın tamamında yer aldı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan  Fenerbahçe, Avrupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 

Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan oyuncular antrenmanda rejenerasyon programı uyguladı.

TEK EKSİK KALDI

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Jayden Oosterwolde'nin dışında tek eksik Mert Hakan Yandaş.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Olympiakos maç yarı final
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