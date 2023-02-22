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Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılıyor
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Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun kesin olarak takımdan ayrılıyor. Forvet rotasyonuna Aubameyang'ı düşünen sarı-lacivertliler, Serdar Dursun'un menajerine ayrılık taleplerini iletti.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birlikte formasına hasret kalan milli oyuncu ülkeden ayrılıyor.

FENERBAHÇE'YE REST ÇEKTİ!

Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulamayan Serdar Dursun, sarı-lacivertlilere rest çekti. Yönetime, "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği öğrenilen yıldız oyuncunun takım aramaya başladığı öğrenildi.

YENİ MACERAYA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de yedek pozisyonuna düşen milli oyuncunun yeni bir macera aradığı ve Polonya Ligi ekiplerinden Rakow'un kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı öğrenildi. Herkes, Serdar Dursun'un Süper Lig'de kalmasını beklerken böyle bir sürpriz yapması sevenlerini şaşırttı.

Etiketler fenerbahçe serdar dursun
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