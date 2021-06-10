Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna son aday Marco Silva

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Marco Silva ile temasa geçerken İtalyan basını Silva'nın bu konuda istekli olduğunu yazdı.

Yeni sezona yeni bir teknik direktör ile başlayacak olan Fenerbahçe'de gündeme Marco Silva ismi geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Silva'nın, Fenerbahçe'yi çalıştırmakla ilgilendiğini yazdı. Daha önce Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City ve Watford'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, en son 2019-20 sezonunda Everton'da görev yapmıştı. TOPLAMDA 325 MAÇA ÇIKTI

Çalıştırdığı takımlarla toplam 325 maça çıkan Silva 164 galibiyet, 66 beraberlik ve 95 mağlubiyet yaşadı. 1.72 puan ortalaması yakaladı. SARRI, VEDAT'I GÖNDERMİYOR

Öte yandan; Vedat Muriqi'in geleceğini yakından ilgilendiren Lazio teknik direktörlüğü meselesi netleşti. İtalyan kulübü, Sarri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Vedat'la ilgili transfer iddiaları sürerken, Sarri'nin oyuncuyu takımda tutmayı istediği bildirildi. (AJANSSPOR)