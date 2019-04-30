  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 30 Nisan 2019 21:55

Fenerbahçe'de Valbuena'nın sözleşmesindeki opsiyon kaldırıldı

Fenerbahçe Kulübü, Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesini kaldırdı.

Fenerbahçe'de Valbuena'nın sözleşmesindeki opsiyon kaldırıldı
A+ A-

Sarı lacivertli ekibin Fransız yıldızı Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan 'Lig ve Avrupa'da toplamda 25 maç oynarsa sözleşmesi otomatik uzar' maddesi, oyuncunun ve kulübün karşılıklı anlaşması sonucunda kaldırıldı.

Trabzonspor maçı öncesinde yapılan görüşmede iki taraf da anlaşmaya varırken, Fenerbahçe'nin bordo mavili takım ile oynadığı maçla birlikte 25. mücadelesine çıkan Fransız futbolcunun sözleşmesi uzamadı.

Maç öncesi gerçekleşen görüşmede yönetim, sezon sonunda kadro planlaması yapacağını Fransız yıldıza iletirken, Valbuena da bu teklifi kabul etti.

Fenerbahçe , mathieu valbuena
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM