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Fenerbahçe'de yeni hedef Okan Buruk!

Fenerbahçe'de yeni hedef Okan Buruk!

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam konusunda girişimler devam ederken Okan Buruk'un adı tekrar gündeme geldi.

Vitor Pereira'nın gidişinin ardından henüz bir teknik direktör ile anlaşmayan Fenerbahçe'de plan belli oldu. Ligin ikinci yarısının ilk maçına yeni hocayla çıkmak isteyen Sarı-Lacivertliler bu bağlamda yeni bir ismi gündemine aldı.

HEDEF OKAN BURUK
Fenerbahçe'nin Okan Buruk isminde karar verdiği belirtildi. Ancak, Okan Buruk’un adı toplantılarda yer alsa da camiada kabul görmeyeceği savunuluyor.
Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışmak konusundaki kararı ise henüz netleşmedi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe okan buruk transfer
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