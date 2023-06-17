Fenerbahçe'den 5 yıldızlı forma açıklaması

Fenerbahçe'de 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilirken, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armanın kullanılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başladı. Toplantıya Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve kulüp üyeleri katılım gösterdi.

5 YILDIZLI FORMA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yaptığı açıklamada 5 yıldızlı arma kullanımı ile ilgili olarak "Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"100. YILDA 26 KUPA"

Bu sezon 26 kupa kazanıldığını belirten Burak Kızılhan, "Bu sezon Fenerbahçe'miz 9 branşta, onlarca kupa ve madalyalar kazandı. Adımıza yakışan spor kulübü kimliğinin altını dolduran başarılar elde etti. Fenerbahçe, Cumhuriyeti'nin 100. yılında 26 kupa kazandı. İşte tablo burada." dedi.

3 TEMMUZ SÜRECİ

Burak Kızılhan, "Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası ile ilgili 2022 yılında da önemli gelişmeler yaşandı. Sözde şike davasında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı. Bu yorucu ve yıpratıcı süreç, Fenerbahçe'nin aklanmasıyla sonuçlandı. FETÖ ve PYD üyesi polisler hakkında verilen hükümler incelendi. Tutuklu sanıkların, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi." sözlerini sarf etti.

"İKİ KULÜBE BEDELSİZ STAT"

İki kulübe bedelsiz stat verildiğini söyleyen Burak Kızılhan, "Bakanlığa hangi kulüplere bedelsiz stat verildiği soruldu. Kurul, cevap vermekten imtina etmesi üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelik bilgi verilmemesi işleminin, hukuka aykırı olduğu mahkeme tarafından tescil edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yeniden başvuru yapıldı ve Süper Lig'de yer alan iki kulübe bedelsiz stat verildiği bilgisi alındı." şeklinde konuştu.