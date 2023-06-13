Fenerbahçe'den ayrılan Jesus Süper Lig'in yıldızını istiyor

Suudi kulübü Al Hilal ile anlaştığı öne sürülen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray’ın yeniden renklerine katmak istediği Mauro Icardi'nin peşine düştü.

Fenerbahçe kariyerine nokta koyan ve 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştığı öğrenilen Jorge Jesus, hızlı başladı.

Sabah'ın haberine göre; Transfer döneminde Suudi kulüpleri para saçıp piyasayı allak bullak ederken Jesus da rotayı Mauro Icardi olarak çizdi.

PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine ileten Jesus, Türkiye'den başka yıldızlara da kanca atacak.

Al Hilal kariyerinde Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, bu kez lig şampiyonluğu hedefini koyarken takımının ilk ismini de İcardi olarak belirledi. Oyuncuya yıllık 25 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı iddia edilirken sözleşmenin ise 3 yıllık olacağı vurgulandı.