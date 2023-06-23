Fenerbahçe'den ayrılan Jesus'un yeni adresi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından Fenerbahçe'ye veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni adresi için bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından Sarı-Lacivertliler'e veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor.

YENİ ADRESİ ARABİSTAN...

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak görevi kabul etmeye çok yakın. Henüz resmi sözleşmelerin imzalanmadığı ancak çok yakında duyurunun yapılabileceği belirtildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi. Suudi basını ise anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürdü.