Fenerbahçe'den defansa İtalyan devi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştığı kaydedildi.

Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, bir süredir defans hattını güçlendirmek için uygun oyuncuları değerlendirmeye almıştı.

Sarı lacivertliler ile ismi gündem gelen son isim Union Berlin'in stoperi Leonardo Bonucci oldu.

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Bonucci ile anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Bonucci ile sözleşme imzalamak için Union Berlin ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Fesihten sonra uçuş planı yapılacak.

Yıldız ismin sözleşmesinin sezon sonuna kadar geçerli olacağı kaydedildi.