Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı

Fenerbahçe, Dilan ve Engin Polat'ın voleybol takımlarına olan sponsorluklarını sonlandırdı.

Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç'un talimatıyla, gözaltına alınan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tayt arkası sponsoru olan Dilan Polat ile erkek voleybol takımının kol sponsoru olan Engin Polat ile 1 sezonluk anlaşmasını sonlandırdı.

HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.

ÖZEL | Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) November 3, 2023

SİTEDEN İSİMLERİ KALDIRILDI

Fenerbahçe, Polat çiftiyle 1 sezonluk anlaşma imzalamıştı. Haklarında yapılan suçlamalar sonrası sarı-lacivertliler, çiftle olan sponsorluk anlaşmasını iptal etti. Kulüp resmi web sitesindeki sponsorlar kısmından Dilan Polat ve Engin Polat isimlerini kaldırdı.