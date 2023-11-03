Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı
Fenerbahçe, Dilan ve Engin Polat'ın voleybol takımlarına olan sponsorluklarını sonlandırdı.
Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç'un talimatıyla, gözaltına alınan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tayt arkası sponsoru olan Dilan Polat ile erkek voleybol takımının kol sponsoru olan Engin Polat ile 1 sezonluk anlaşmasını sonlandırdı.
HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.
ÖZEL | Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) November 3, 2023
SİTEDEN İSİMLERİ KALDIRILDI
Fenerbahçe, Polat çiftiyle 1 sezonluk anlaşma imzalamıştı. Haklarında yapılan suçlamalar sonrası sarı-lacivertliler, çiftle olan sponsorluk anlaşmasını iptal etti. Kulüp resmi web sitesindeki sponsorlar kısmından Dilan Polat ve Engin Polat isimlerini kaldırdı.
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