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Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı

Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı
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Fenerbahçe, Dilan ve Engin Polat'ın voleybol takımlarına olan sponsorluklarını sonlandırdı.

Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç'un talimatıyla, gözaltına alınan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tayt arkası sponsoru olan Dilan Polat ile erkek voleybol takımının kol sponsoru olan Engin Polat ile 1 sezonluk anlaşmasını sonlandırdı.

HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.

SİTEDEN İSİMLERİ KALDIRILDI
Fenerbahçe, Polat çiftiyle 1 sezonluk anlaşma imzalamıştı. Haklarında yapılan suçlamalar sonrası sarı-lacivertliler, çiftle olan sponsorluk anlaşmasını iptal etti. Kulüp resmi web sitesindeki sponsorlar kısmından Dilan Polat ve Engin Polat isimlerini kaldırdı.

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Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe dilan polat sponsorluk
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