Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiği kaydedildi.

Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olan Gökhan Gönül'ün en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA



Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.