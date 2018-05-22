Fenerbahçe'den Ndiaye bombası !

Transfer startını bu kez erken veren Fenerbahçe yönetimi, Galatasaraylıların hoşuna gitmeyecek bir hamlede bulundu.

İLK RESMİ ADIM

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe transfer için resmi görüşmelere başlıyor. Daha önce menajeri ile temasa geçilen Stoke City'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndiaye'nin menajeri ile görüşme yapılmıştı.

Şimdi ise kulübü Stoke City ile görüşülecek. Görüşme İngiltere'de gercekleşecek. Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde önemli bir avantajı var. O da takımı küme düştüğü taktirde bedelsiz kiralanabiliyor olması.

NDİAYE İÇİN ÜCRET ÖDENMEYECEK

Stoke City de küme düştüğü için Fenerbahçe, bu kiralama işlemini bedelsiz yapabilecek. Sadece Ndiaye'nin ücreti karşılanacak. Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi ise Porto ile sözleşmesi sona eren İspanyol stoper Ivan Marcano... Marcano'nun Beşiktaş ile de adı geçmişti.

DEFANSIN İLACI IVAN MARCANO

FenerbahçeMarcano'yu imza parası ödeyerek kadrosuna katacak. 31 yaşındaki İspanyol stoper hava topları kadar ayağına hakim olmasıyla da tanınıyor. Marcano'nun, Kocaman'ın da istediği bir isim olduğu belirtiliyor.