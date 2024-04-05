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Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar

Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar
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Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde yeni bir karar aldığına dair belirtiler ortaya çıktı.

7 Nisan'da oynanması beklenen ancak Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıkma kararı aldığı Süper Kupa maçı öncesi sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni bir karar daha alındı. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray karşısında U-19 takımıyla sahaya çıkması beklenen sarı lacivertlilerin Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldığı kaydedildi.

 Fenerbahçe'nin, 7 Nisan Pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe süper kupa
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