Fenerbahçe'nin final fobisi ! 9 maçtan sadece...

Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde dün Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenilen Fenerbahçe, son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa 1998 yılında başlayan ve 20 yılı geride bırakan Aziz Yıldırım döneminde futbol takımı, final maçlarında başarılı olmakta zorlanıyor.

Yıldırım’ın başkanlık döneminde sarı-lacivertliler Türkiye Kupası’nda 9 kez finale kalma başarısı göstermesine rağmen son adımı atmayı sadece 2 kez başardı. Fenerbahçe, bu final maçlarının 7’sini kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Aziz Yıldırım döneminde Süper Lig’de de şampiyonluk yolunda avantajlı girdiği son haftada 3 kez ipi göğüslemeyi başaramadı.

SÜPER LİG’DE 3 ŞAMPİYONLUĞU SON MAÇTA KAYBETTİ

Fenerbahçe, başkan Yıldırım döneminde 3 kez dramatik bir şekilde şampiyonlukları son maçlarda rakiplerine kaptırdı.

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda son haftaya lider girmesine rağmen kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor’u yenemedi. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın şampiyonluğuna engel olamadı.

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda da son haftaya lider girdi. Sahasında Trabzonspor’u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edemedi ve sahadan yine 1-1’le ayrıldı. Bu beraberlik Fenerbahçe’yi şampiyonluktan etti ve mutlu sona Bursaspor ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 2011-2012 sezonunda da son maçta şampiyonluğu kaçırdı. O sezon ilk kez oynanan Süper Final Grubu’nda son maçta lider Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe’ye şampiyonluk için galibiyet gerekiyordu. Fenerbahçe rakibiyle 0-0 berabere kalınca bir kez daha taraftarlarını üzdü.