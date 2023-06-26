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Fenerbahçe'nin forvette yeni hedefi Umut Nayir

Fenerbahçe'nin forvette yeni hedefi Umut Nayir
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Fenerbahçe, geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki golcünün Eyüpspor ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

Milli futbolcu sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile bonservis pazarlığı sürüyor.

33 MAÇTA 18 GOL ATTI

Umut Nayir geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmiş, 33 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe umut nayir
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