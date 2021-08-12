  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Finlandiya ekibi HJK Helsinki oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

3. Eleme Turu'nda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-0 yenen Finlandiya ekibi Helsinki, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe ilk maçını 19 Ağustos'ta evinde oynayacakken, rövanş müsabakası ise 26 Ağustos'ta yapılacak.

Fenerbahçe, play-off turundaki rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Grup kuraları ise 27 Ağustos Cuma günü çekilecek.

Etiketler fenerbahçe uefa helsinki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Messi transferinde bomba detay! Maaşı bakın nasıl ödenecek
Ankara Altındağ'daki cinayetin katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
DSÖ, ''sıfır'' numaralı koronavirüs hastasının yerini işaret etti
Eda Nur'un ölümüyle ilgili soruşturmada zanlının mesajları dehşete düşürdü
Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı
Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi
Skandal! Biden'ın oğlunun müstehcen görüntüleri ifşa oldu
Marketlerde Depozito İade Sistemi BAŞLIYOR
Merkez'in faiz kararı sonrası dolar, euro, sterlin ve altında son durum
Eser Yenenler'den kötü haber