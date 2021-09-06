Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'tan skandal hareket: Sahanın kenarına işedi

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ın saha kenarına idrarını yaptığı görüntü sosyal medyayı salladı.

Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi Pelkas'ın PAOK dönemindeki ilginç vukuatı sosyal medyanın gündemine düştü. Avrupa Ligi'nde oynanan Olimpik Donetsk karşılaşmasında gazetecilere aldırış etmeyen Yunan futbolcu, reklam panolarına idrarını yaptı.

HERKES ŞAŞIRDI

Bu anlara tanıklık eden kadın gazeteci de tebessüm ederek yönünü çevirdi. Pelkas'ın bu görüntüsü futbolseverleri bir hayli şaşırttı.