Fenerbahçe'ye Berisha'dan kötü haber
Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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