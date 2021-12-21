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Fenerbahçe'ye Berisha'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Berisha'dan kötü haber

Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Mergim Berisha'nın sağ arka üst adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Etiketler Fenerbahçe berisha fenerbahçe
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