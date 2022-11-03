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Fernando Muslera Galatasaray'a veda tarihini açıkladı

Fernando Muslera Galatasaray'a veda tarihini açıkladı
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Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, son haftalarda 'emekli mi oluyor?' soruları ile gündeme gelirken, Uruguaylı eldiven geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla veda tarihini açıkladı.

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen ve gerek performansı gerekse karakteriyle Galatasaray taraftarının yanı sıra rakip takım taraftarlarının dahi gönlünü kazanmış olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera son günlerde emeklilik haberleri ile gündemde.

 İLK SİNYALLERİ VERMİŞTİ!

Geçtiğimiz haziran ayında 36 yaşını dolduran Uruguaylı eldiven, geçtiğimiz günlerde emeklilik planlarına dair açıklamalarda bulunmuş, "Uruguay Milli Takımı formasıyla çıktığım ilk maçın üzerinden tam 13 yıl geçti. Zaman çok çabuk geçiyor."

"Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğini söylerlerdi. Bugün daha iyi anlıyorum. Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var" diyerek ilk veda sinyallerini vermişti.

MİLLİ TAKIMA VEDA EDİYOR!

13 yıldır düzenli olarak formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'yla Katar'da boy gösterecek olan Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası sonrası Milli Takımı bırakma kararını açıklayacak.

2009 yılında Uruguay'da ilk kez eldivenleri eline alan Nando, şimdiye kadar 133 kez A Milli Takım'ın kalesini korumuştu.

Burada en büyük başarısını 2011 yılında kazanan Muslera, Uruguay'la Copa America şampiyonluğu yaşadı. 2022 Dünya Kupası'nın Milli Takım kariyerindeki son turnuva olmasını isteyen başarılı eldiven, turnuvanın ardından resmen veda edecek.

Etiketler Galatasaray muslera
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