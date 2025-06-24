Fernando Muslera imzayı attı! İşte yeni takımı

Galatasaray'a veda eden Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Arjantin ekiplerinden Estudiantes’e imza attı.

2024-2025 sezonunun ardından 14 yıl sonra Galatasaray’a veda eden 39 yaşındaki Uruguaylı file bekçi Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Fernando Muslera, kulübümüzle 2026 Aralık ayına kadar sözleşme imzaladı ve yepyeni birinci takviyemiz oldu. Pincha Ailesine hoş geldin” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray formasını 14 yıl terleten Muslera, 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşadı. 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferiyle veda eden Uruguaylı file bekçi, sarı-kırmızılı forma altında Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak en çok kupa kazanan oyuncu olmuştu.

DHA