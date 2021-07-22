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Fernando Muslera'dan 5-1'lik hüsran sonrası açıklama

Fernando Muslera'dan 5-1'lik hüsran sonrası açıklama

Fernando Muslera, PSV - Galatasaray maçındaki 5-1'lik yenilgi sonrası bir açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilen Galatasaray'da hatalı goller yiyen kaleci Fernando Muslera, kötü geçen maç sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Fernando Muslera'nın açıklaması şu şekilde:

Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…

Etiketler Galatasaray muslera galatasaray açıklama
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