FIFA Başkanı belli oldu

FIFA Başkanı Infantino, Ruanda'da düzenlenen 73. FIFA kongresinde başkanlık koltuğunu korudu.

Gianni Infantino, Perşembe günü Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 743. FIFA kongresinde yeniden FIFA başkanlığına seçildi.

Önceki başkan Sepp Blatter'in yerine 2016 yılında göreve gelen 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar FIFA'yı yönetmeye devam edecek.

Infantino, seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.