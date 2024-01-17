  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. FIFA'dan 2 Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı

FIFA'dan 2 Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı

FIFA'dan 2 Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı
Güncelleme:

FIFA'dan Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un cezası kalkarken, 2 kulübe de süresiz transfer yasağı getirildi.

Transfer yasağı alan Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kısa süre içinde kaldırılmış ve iki kulübe serbestlik tanınmıştı.

Ankaragücü ve Kayserispor'a daha önce transfer yasağı veren FIFA değişikliğe giderek bu iki kulübümüze süresiz olarak transfer yasağı uyguladı. Cezanın ne zaman kalkacağı belirsizken, yaşanan bu gelişme iki kulüpte de moralleri bir hayli bozdu.

 

Etiketler fifa transfer yasağı yasak süper lig ekibi adana demirspor samsunspor ankaragücü kayserispor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Psikopatlığa ne kadar yatkınsınız? İşaret ve yüzük parmağınızı kontrol edin Psikopatlığa ne kadar yatkınsınız? İşaret ve yüzük parmağınızı kontrol edin Edirne’de heyecanlandıran keşif Edirne’de heyecanlandıran keşif Osmanlı yadigarını dinamitle tahrip ettiler Osmanlı yadigarını dinamitle tahrip ettiler Dul ve yetim maaşlarına da ek zam geldi Dul ve yetim maaşlarına da ek zam geldi Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Tarihi geri sayım başladı: İlk Türk astronot uzaya çıkıyor Tarihi geri sayım başladı: İlk Türk astronot uzaya çıkıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekliye ek zammı böyle savundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekliye ek zammı böyle savundu Emekliye yüzde ''5'cik'' ek zam yandaş medyayı da kızdırdı Emekliye yüzde ''5'cik'' ek zam yandaş medyayı da kızdırdı Türkiye'de geçmek bilmeyen bel ağrıları için dikkat çeken çalışma Türkiye'de geçmek bilmeyen bel ağrıları için dikkat çeken çalışma Türkiye'nin yağış haritası yeşerdi: Yüzde 89'luk artış! Türkiye'nin yağış haritası yeşerdi: Yüzde 89'luk artış!