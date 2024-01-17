FIFA'dan 2 Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı

FIFA'dan Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un cezası kalkarken, 2 kulübe de süresiz transfer yasağı getirildi.

Transfer yasağı alan Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kısa süre içinde kaldırılmış ve iki kulübe serbestlik tanınmıştı.

Ankaragücü ve Kayserispor'a daha önce transfer yasağı veren FIFA değişikliğe giderek bu iki kulübümüze süresiz olarak transfer yasağı uyguladı. Cezanın ne zaman kalkacağı belirsizken, yaşanan bu gelişme iki kulüpte de moralleri bir hayli bozdu.