FIFA'dan Atiba'ya ''ahtapot'' benzetmesi
FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Atiba için "ahtapot" benzetmesi yaptı.
FIFA'nın resmi Twitter hesabından, Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından paylaşımda bulunuldu.
Atiba'nın Rachid Ghezzal ile gol sevinci yaşadığı fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda, "Ahtapotların okyanustaki en kreatif canlılar arasında olduğu söylenir. Asistlerle yapılan hat-trick, 'Ahtapot'un neden Boğaz'ın en kreatifleri arasında olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.
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