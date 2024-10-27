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FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Mısır'ın Al Ahly ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımları arasında 29 Ekim Salı günü oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa 2. tur müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in Mısır'ın Al Ahly ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımları arasında oynanacak müsabakayı yöneteceğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Meler, iki ekip arasında 29 Ekim Salı günü oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa 2. tur müsabakasını yönetecek.

Mısır'ın başkenti Kahire ile aynı adı taşıyan statta saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Aleandro Di Paolo VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev alacak.

Etiketler halil umut meler FIFA Al Ahly al ain
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