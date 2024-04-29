Fransa Ligue 1'de şampiyon belli oldu

Fransa Ligue 1’de Paris Saint-Germain, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu.

Fransa Ligue 1’in 31’inci haftasında Paris Saint-Germain, Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Dün sahasında Le Havre’yi konuk eden PSG, mücadeleden 3-3’lük eşitlikle ayrılmıştı. Bu sonuçla puanını 70’e yükselten PSG, en yakın rakibi 58 puanlı Monaco’nun yenilmesinin ardından 12 puanlık farkı yakalayarak şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu. Üst üste 3’üncü kez lig şampiyonu olan PSG, toplamda ise 12’nci kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

PSG, 31 HAFTADA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Fransa Ligue 1’de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain, ligin geride kalan 31 maçında 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 70 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 76 gol gönderen PSG, kalesinde ise 29 gol gördü.

NASSER AL-KHELAIFI: AİLECE BU ANIN TADINI ÇIKARACAĞIZ

Şampiyonluk için mutlu olduklarını ifade eden Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, “Şampiyon olmak harika ancak Ligue 1'i on ikinci kez kazanmak Paris Saint-Germain'e bağlı herkes için çok daha özel. Tüm oyuncularımızı, hocamız Luis Enrique ve ekibini, Luis Campos ve ekibini, ayrıca kulübün tüm üyelerini tebrik ederiz. Sezon başından beri takım çok kolektif ve birlik içindeydi. Sonuç ne olursa olsun olağanüstü olan taraftarları unutmuyorum. Ailece bu anın tadını çıkaracağız. Ayrıca sezonun son anına kadar maç maç sıkı çalışmaya devam edeceğiz” yorumlarında bulundu.

DHA