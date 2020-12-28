  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 28 Aralık 2020 19:08

Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!

Süper Lig'in 15'inci haftasında bu akşam 19.00'da başlaması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi.

Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!
A+ A-

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.Topun sekmediği ve bir çok noktada şiddetli yağmur yağışının su biriktiği gözlenirken maçın oynanıp oynanamayacağına veya gecikmeli başlayıp başlamayacağına karar verildi.

MAÇ ERTELENDİ
Maçın hakemleri yapılan incelemenin ardından, sahanın futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle karşılaşmayı yarına ertelediklerini duyurdu.

maç , antalyaspor , erteleme , hatayspor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM