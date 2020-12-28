Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçı ertelendi!

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.Topun sekmediği ve bir çok noktada şiddetli yağmur yağışının su biriktiği gözlenirken maçın oynanıp oynanamayacağına veya gecikmeli başlayıp başlamayacağına karar verildi.



MAÇ ERTELENDİ

Maçın hakemleri yapılan incelemenin ardından, sahanın futbol oynamaya müsait olmaması nedeniyle karşılaşmayı yarına ertelediklerini duyurdu.