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Futbol dünyasını yasa boğan ölüm

Futbol dünyasını yasa boğan ölüm
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Fransa'nın ünlü hakemlerinden Johan Hamel, 43 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyada birçok maç yöneten elit hakemlerden Johan Hamel hayatını kaybetti. 42 yaşındaki profesyonel ismin antrenman sırasında problem yaşadığı paylaşıldı.

ANTRENMAN YAPARKEN FELÇ GEÇİRDİ

42 yaşındaki hakem antrenman yaparken felç geçirdiği açıklandı. Felç nedeni henüz açıklanmazken, Fransız kulüpleri açıklamalar yayımladı. Birçok maçta boy gösteren tecrübeli ismin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu.

6 KASIM'DA DÜDÜK ÇALMIŞTI

Son olarak 6 Kasım'da Lille'in Rennes maçında görev yapan hakem, Pazar günü PSG'nin Auxerre'i konuk ettiği maçta VAR'da çalışmıştı. Johan Hamel'in vefatı sonrası Fransa'nın en ünlü gazeteleri büyük yas ilan etti.

Etiketler fransız hakem
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