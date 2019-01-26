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  4. 26 Ocak 2019 22:54

Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi

Galatasaray, Alan transferinde sona yaklaştı. Brezilyalı futbolcunun gelecek hafta içi İstanbul'a gelerek kendini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi
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Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kala arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Alan Carvalho transferini tamamlamak üzere...

Geçtiğimiz günlerde Şükrü Hanedar ile birlikte Dubai'ye giden ve Alan transferi için oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande ile görüşen Abdurrahim Albayrak, oyuncu ile kulübü arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde Alan'ın Galatasaray forması giyeceğini açıklamıştı.

Alan'ın Galatasaray'a transferi konusunda son pürüzlerin giderildiği öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun gelecek hafta içi İstanbul'a gelerek kendini sarı kırmızlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Galatasaray , Alan Carvalho
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