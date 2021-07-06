Galatasaray Arda Turan ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

Galatasaray, 34 yaşındaki kaptan Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'da Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Geçen sezon takımın en istikrarlı futbolcularından olan tecrübeli kaptanın 4 milyon TL olan kazancı da 8 milyon TL'ye yükseldi.

"HİZMET İÇİN BURADAYIZ"

Arda Turan imzanın ardından, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Açıkçası çok mutluyum. Galatasaray'da bulunduğum her anın keyfini çıkartıp, kupalar kazanmak istiyorum. Sayın Başkanıma ve hocama teşekkür ediyorum. Beni bu armaya kavuşturdukları için. Çok heyecanlıyım ilk günde olduğu gibi. Sezon sonu şampiyonluk istiyoruz.

İyi dersler çıkarttık, şampiyonluğu kaybettik ama son ana kadar savaştık. Her kulvarda olduğu gibi başarıya adaydır Galatasaray. Elimizden geleni yapacağız. Nasıl daha iyisine ulaşırız diye çalışıyoruz. Hiç durmadan dersler çıkartacağız. Taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz" diye konuştu.