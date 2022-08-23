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Galatasaray, Berk Balaban'ı kiraladı

Galatasaray, Berk Balaban'ı kiraladı

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncu Berk Balaban'ın sezon sonuna kadar İskenderunspor'a kiralandığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban'ın İskenderunspor'a kiralandığını açıkladı.

Anlaşma sezon sonuna kadar
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi konusunda İskenderunspor A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Etiketler Galatasaray galatasaray berk balaban
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