Galatasaray, Boey'in alternatifini buldu

Sacha Boey'i 27 milyonu garanti 5 milyonu bonus olmak üzere 32 milyon Euro'luk rekor bir ücretle Bayern Münih'e satan Galatasaray Boey'in alternatifini Fransa'da buldu.

Galatasaray ile Bayern Münih arasında uzun süredir devam eden Sacha Boey transferi görüşmesi tamamlandı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sezon başında 1 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer ettiği Sacha Boey'i Bayern Münih'e 27 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonuslarla 32 milyon Euro'ya sattı.

Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki transfer sözleşmesine göre, Galatasaray Sacha Boey transferinde garanti ücret olan 27 milyon Euro'nun yarısını 31 Ocak Çarşamba günü alacak, geri kalan kısmını ise 31 Ocak 2025 tarihinde alacak.

5 milyon Euro'luk bonuslar ise Sacha Boey'nin Bayern Münih'teki performansına göre hesaplanarak Galatasaray'ın kasasına girecek.

Sacha Boey'u rekor ücretle Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinde forma giyen Lorenz Assignon için girişimlere başladı.

23 yaşındaki Lorenz Assignon da İstanbul'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Yönetim, bu transferi maksimum 5 milyon Euro'ya tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray, Sacha Boey'u 2021/2022 sezonunda 1.1 milyon Euro karşılığında Rennes'den kadrosuna katmıştı.

Assignon, bu sezon Rennes ile 20 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist kaydetti.