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Galatasaray durmuyor: Sarı-kırmızılılar bir transferi daha bitirdi

Galatasaray durmuyor: Sarı-kırmızılılar bir transferi daha bitirdi

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da bombalar patlamaya devam ediyor.

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve adımlarını bu hedef doğrultusunda atan Galatasaray'da transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA

Galatasaray, bir dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

SIR GİBİ SAKLANIYORDU
Sarı-kırmızılılar, 1 aydır gizlice yürüttüğü transfer operasyonunu başarıyla tamamladı. Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

SIKI PAZARLIK

Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı. 

Etiketler Galatasaray türkiye galatasaray
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