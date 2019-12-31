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  4. 31 Aralık 2019 10:54

Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etmeye çok yakın

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı renklerine bağlamaya çok yakın...

Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etmeye çok yakın
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Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in transferine onay verdiği TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika için cüzi bir bonservis bedeli ödenecek.

Hızı ve adam eksiltme yönleri ile dikkat çeken Jesse Sekidika, TFF 1. Lig'de 16 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.

23 yaşındaki Sekidika, alacağı ödenmediği için sözleşme fesih hakkına sahip olsa da mali açıdan zor bir dönem geçiren kulübüne para kazandırmak istiyor.

(NTVSpor)

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