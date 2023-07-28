Galatasaray İcardi transferini resmen açıkladı

Galatasaray, taraftarın merakla beklediği Mauro Icardi transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin transferini resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı ekibin yeni sezon için daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Arjantinli futbolcu, bugün İstanbul'a geliyor.

Mauro Icardi ve Wanda Nara bu sabah saatlerinde havalimanından ve kendilerini taşıyan özel jetten ailece fotoğraflar paylaşmıştı. Nara, uzun uçak yolculuğunda Icardi ile uyurken çekilmiş fotoğraflarını 'Evimize giden uzun bir yol' notuyla paylaştı.

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/24yDcPRRbS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2023

YAKIT İKMALİ İÇİN TENERİFE'YE İNİŞ YAPTI

Icardi ve ailesini taşıyan özel uçak, yakıt ikmali için İspanya'nın Tenerife şehrine iniş yaptı. Uçak, yakıt ikmalinin ardından saat 18:30 sularında yeniden havalandı. Özel uçağı internetten binlerce taraftar takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI! DZEKO GÖNDERMESİ VE FABRIZIO ROMANO...

Galatasaray, Icardi transferi için ateşi resmen yaktı. Saat 18:00'da paylaşışan videoda transferin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano da yer aldı.

Videoda 'Beni Sev' şarkısıyla tanıtılan Dzeko'ya gönderme olarak yine Simge'nin 'Ben seni öyle bi' sevicem ki' sözlerinin yer aldığı şarkı ve Icardi ile ödzeşleşen 'Aşkın Olayım' da çaldı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray, Icardi transferini saat 19:05'te KAP'a bildirdi:

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'DA OLACAĞI SAAT BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi’yi taşıyan uçak Buenos Aires’ten havalandı. Arjantinli yıldız, saat 00.00’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.

ANLAŞMA TAMAMLANDI, İMZALAR DAHİ ATILDI

Uzun süre PSG'den Mauro Icardi'nin sözleşmesi almak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, transferi tamamlamıştı. Galatasaray ile Mauro Icardi konusunda imzalar da atılmış ancak transfer resmiyete kavuşmamıştı.

WANDA NARA'NIN RAHATSIZLIĞI GECİKTİRDİ

Arjantinli yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelme konusunda Galatasaray'dan süre istemişti.

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında Transfer için anlaştığı kaydedilmişti.

29 GOLE ETKİ

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Icardi, geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist katkısı yaparak şampiyonluğun en büyük aktörlerinden biri olmayı başardı.