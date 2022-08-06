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Galatasaray iki transferi birden bitirdi: Bu akşam İstanbul'da olacaklar

Galatasaray iki transferi birden bitirdi: Bu akşam İstanbul'da olacaklar

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’i de 1 yıllığına kadrosuna kattı.

İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek. 

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla transferlerin ateşini yaktı. Videoda iki oyuncuyu taşıyan uçağın 23:45'te İstanbul'da olacağı yönünde alarm kurulduğu görülüyor.

Forvette hedef Sanchez

Öte yandan forvet bölgesi için de girşiimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya’da buldu.

Cristiano Ronaldo, Galatasaray'ı beğendi!
Inter’den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer
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