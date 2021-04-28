Galatasaray, Konyaspor'u tek golle yenerek zirve yarışında tutundu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 87. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken tek isabetli şutu sarı-kırmızılılar çekti.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise sahneye Emre Akbaba çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışına tutundu.

İç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılılar, 72 puanla zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Beşiktaş - 78

2- Galatasaray - 72

3- Fenerbahçe - 72(-1)