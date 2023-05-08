Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'den bomba paylaşım

Başakşehir, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık." paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Başakşehir'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Başakşehir resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılılarla karşılaşacakları mücadelede Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının da kendilerini destekleyecekleri imasında bulunan İstanbul ekibinin paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

İşte Başakşehir'in paylaşımı

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a takılmasının ardından Başakşehir maçı Galatasaray adına şampiyonluk yolunda büyük önem arz ediyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması durumunda sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 5'e çıkaracak. Sarı-Kırmızılılar, haftayı 3 puanla geçen bir diğer rakibi Beşiktaş ile de puan farkını korumuş olacak.