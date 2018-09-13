Galatasaray maçının saati değiştirildi

Spor Toto Süper Lig’de yarın oynanacak olan Galatasaray – Kasımpaşa mücadelesinin saati 21.00 olarak değiştirildi. Beşinci haftanın açılış maçı olarak oynanacak olan karşılaşmanın saati daha önce 20.00 olarak belirlenmişti. Değişikliğin sebebi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ligde dört maçta dört galibiyet elde ederek liderlik koltuğuna oturan ve sezona flaş bir giriş yapan Kasımpaşa’nın milli ara öncesinde Trabzonspor’a 4-0 mağlup olan Galatasaray’a konuk olacağı karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak.