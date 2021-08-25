Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Olimpiu Morutan transferi ile ilgili maliyet ve diğer detayları açıkladı.

Galatasaray, Romanya'nın FCSB ekibinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Vasile Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk olarak 13 milyon euro gibi bedeller konuşulan Morutan transferinin 3.5 milyon euro'ya bitmesi, Galatasaray taraftarında şaşkınlık yarattı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.000 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır." denildi.

MORUTAN'IN SÖZLERİ

"Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük futbolcuların burada oynadığını çok biliyorum. Galatasaray taraftarına da en yüksek seviyede oynayacağıma söz veriyorum. Galatasaray taraftarını çok yakından biliyorum ve tanıyorum. 50 bin ateşli taraftarın önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum

HAGI'NİN SÖZLERİ;

Uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var. Galatasaraylılar, Cicaldau ve Morutan'a karşı sabırlı olmalı. Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olmak çok büyük şanstır. Galatasaray'da farklı bir yoğunluk, farklı bir ritm vardır. Bu yüzden Cicaldau ve Morutan'ın kalitelerini göstermek için zamana ihtiyaçları var.