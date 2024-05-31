Galatasaray paraya para demeyecek

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçmesi halinde ilk aşamada 50 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak.

Galatasaray, tarihinde 18. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı hedefliyor.

Sarı kırmızılılar, play-off’taki rakibini elerse gruplarda mücadele edecek. Gruplara kalması halinde Galatasaray kasasını dolduracak.

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı ile UEFA’nın belirlediği başarı ödülleri geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksek gelir elde etmeyi mümkün kılıyor. Yeni formata göre her takım ilk aşamada 8 farklı takımla maç yapacak.

Bu maçlar sonunda ilk 8’e girenler son 16 turuna kalacak, sonraki 16 takım arasında play-off oynayacak ve kazanan 8 takım da bir üst tura yükselecek.

Galatasaray’ın bu sistemde son 16’ya kalana kadar 10 maç oynama ihtimali de var. UEFA, ayak bastı parasını 15.5 milyondan 27 milyon euroya, galibiyet primini 2.8 milyondan 3.4 milyon euroya, beraberlik primini de 900 binden 1.7 milyon euroya çıkardı.

Galatasaray, bu aşamada 50 milyon euroluk (Yaklaşık 1.7 milyar TL) bir gelirin sahibi olabilir. Sonraki aşamada alınacak sonuçlara göre bu rakam daha da artabilir.