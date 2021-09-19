  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray puan kayıplarına devam ediyor

Galatasaray puan kayıplarına devam ediyor

Galatasaray puan kayıplarına devam ediyor

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor' 1-0 mağlup olarak 9 puanla 7. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son iki haftadır rakipleriyle berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligde ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında alırken 9 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti.

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu deviren Galatasaray, Süper Lig'de 3 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılar, TT Stadı'nda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

3 HAFTADIR KAZANAMIYOR
Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken iki takım da rakip kalede etkili olamadı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Galatasaray, Alanya kalesinde oyunun belli bölümlerinde baskı yaratsa da ciddi bir gol fırsatı yaratamadı. 87. dakikada Candeias'ın golüne engel olamayan Aslan, karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste 3. kez puan kaybederken, 9 puanla 7. sıraya yerleşti.

Etiketler süper lig galatasaray puan kaybı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Tam -90 derece: İşte dünyanın en soğuk 10 yeri
Sıfır makyaj Ebru Gündeş!
Koronavirüsten sonra 65 yaş üstü için yeni tehlike!
TikTok fenomeni kadın byıl cinsel ilişkiye girmemesine rağmen hamile kaldığını iddia etti
Koronavirüste korkulan oldu: 100 kat daha hızlı yayılan evrim...
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
Dünyada eşi benzeri yok: Turist akınına uğruyor
Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye şok sözler: Bir dersi de o hak etti