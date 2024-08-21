Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını dolduracak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u elemesi durumunda 25 milyon euro gelir elde edecek.

Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak.

İki ayaklı eşleşmede rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sarı-kırmızılılar, 25 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koyacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Avrupa kazancını geçen sezonun üzerine çıkarabilir.

Galatasaray geçen sezon Avrupa kupalarından 31 milyon euro gelir elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatla birlikte grup etabında 8 maç oynanacak ve her galibiyetin değeri 2.8 milyon euro olacak. Devler Ligi'nde takımlar beraberlikte ise 930 bin euro ile ödüllendirecek.

Sabah Gazetesi