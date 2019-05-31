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  4. 31 Mayıs 2019 22:01

Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak!

Galatasaray, Selçuk İnan'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Galatasaray kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlarken, 2 milyon 950 bin euroluk yıllık ücretini 500 bin euroya düşürecek.

Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak!
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Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan takım kaptanı Selçuk İnan ile yeni anlaşma yapıldı.

Bip Spor'un haberine göre, 34 yaşındaki Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.

Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin euro kazanan tecrübeli oyuncu, yaklaşık %83'lük indirimle 500 bin euroya "tamam" dedi.

Galatasaray ve Selçuk İnan arasında sağlanan anlaşmanın, önümüzdeki ay içinde belirlenecek bir günde resmiyet kazanacağı ve sonrasında imzaların atılacağı kaydedildi.

Galatasaray , selçuk inan
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