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  4. 03 Nisan 2020 21:57

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den yeni açıklama

Koronavirüs tedavisine evde devam edilen Fatih Terim yeni bir açıklama yayınladı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den yeni açıklama
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Koronavirüs tedavisine evde devam edilen başarılı çalıştırıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine mesaj gönderdi. Video konferans yoluyla Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet ile biraraya gelen Terim, o anları paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Fatih Terim: Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın...

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Video konferans yoluyla oyuncuları ve teknik heyetle biraraya gelen Terim, kendi fotoğrafını da paylaştı. En son koronavirüs tedavisinden önce görülen tecrübeli teknik adam böylece tedavi sürecinde ilk kez fotoğrafını paylaşmış oldu.

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