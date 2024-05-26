Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında, şampiyonluk için yarışan lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe'nin maçlarında görev alacak video yardımcı hakemler (VAR) açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.
Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak.
Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak
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