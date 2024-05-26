Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in son haftasında, şampiyonluk için yarışan lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe'nin maçlarında görev alacak video yardımcı hakemler (VAR) açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak. Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak. Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak