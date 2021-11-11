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Galatasaray yönetiminde flaş ayrılık

Galatasaray yönetiminde flaş ayrılık

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ural Aküzüm'ün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ural Aküzüm'ün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Ural Aküzüm 11.11.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini şirketimize bildirmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin Ural Aküzüm'ün görevinden istifa etmiş olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Nihat Kırmızı'nın seçilmesine,


Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Gücüm'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin 13.5 (a) maddesi gereğince istifa ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Hüseyin Ural Aküzüm'ün seçilmesine, kendisinin aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinde de görevlendirilmesine karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler Galatasaray galatasaray yönetim ayrılık
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